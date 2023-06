In Luxemburg gibt es zurzeit sechs internationale Schulen: in Differdingen, Clerf, Mondorf, Junglinster, Mersch und in Luxemburg-Stadt. Weitere könnten folgen. Aufgrund des Erfolgs dieser Schulen habe der Staat bereits Kontakt mit weiteren Gemeinden aufgenommen, um das Netz der internationalen Schulen weiter auszubauen, antwortete Bildungsminister Claude Meisch (DP) auf eine parlamentarische Frage der CSV-Co-Fraktionschefin Martine Hansen. Das Augenmerk der Regierung liege derzeit auf den Gemeinden Schifflingen, Düdelingen und Sassenheim als mögliche Standorte.

„Kein Kind soll aufgrund seiner Herkunft oder dem sprachlichen Hintergrund seines Elternhauses einen Nachteil haben“, so Meisch. Er plädiere für Chancengleichheit in der Schule. Darum solle Deutsch auch nicht die einzige Sprache sein, in der Kinder in Luxemburg alphabetisiert werden. Demnach seien Schulen nötig, die anders als die nationalen Schulen, ein anderes Sprachregime führen.