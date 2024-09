Asiatische Hornisse / Naturverwaltung: Nester melden – aber nicht selbst entfernen

Zum ersten Mal wurde die asiatische Hornisse (Vespa velutina) im September 2020 in Luxemburg gesehen, dies in Junglinster. Noch im selben Jahr wurden unter anderem in Esch, Beckerich und Ingeldorf Individuen und Nester entdeckt, was auf eine flächendeckende Präsenz dieser Hornissenart schließen lässt. Im vergangenen Jahr wurden offiziell 30 Nester gefunden. Die Meldungen der vergangenen vier Jahre stammen vor allem aus dem Süden und dem Zentrum des Großherzogtums, so die Ministerin. Vereinzelt gab es jedoch auch Meldungen aus der Moselgegend, dem Müllerthal und dem Ösling. Weiter schreibt Hansen, dass durch den Klimawandel damit zu rechnen sei, dass sich diese tropische Art in Luxemburg noch weiter ausbreiten wird. (DJ)