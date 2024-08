Übersyren / Naturschutzvereine organisieren Vogelbeobachtung im Schilfgebiet bei Nacht

Menschen, die an der Vogelwelt interessiert sind, können am Samstag, 17. August, an einer geführten Nachttour zur Zugvogelbeobachtung im Naturschutzgebiet „Schlammwiss“ in Übersyren teilnehmen. Der „Natur und Vogelschutzverein Ieweschte Syrdall“ organisiert zusammen mit der Stiftung „Hëllef fir d’Natur“ die Veranstaltung.

Das Naturschutzgebiet „Schlammwiss“ gilt als das größte Schilfrohrgebiet Luxemburgs. Der Schwerpunkt der Nachtführung liegt auf der Beobachtung der vielen Rauchschwalben und Staren, die sich in dieser Jahreszeit in den Schilfbereichen versammeln, bevor sie zur Sonne des Südens ziehen.

Die Einschreibung (schlammwiss@gmail.com) ist obligatorisch und das Mitnehmen eines Fernglases, einer Taschenlampe und einer mobilen Sitzgelegenheit sind stark empfohlen.