USA / NATO-Gipfel als Test für den angeschlagenen Biden

Für US-Präsident Joe Biden könnte diese Woche entscheidend sein. Beim dreitägigen NATO-Gipfel in Washington will sich der 81-jährige Gastgeber bis Donnerstag als „Anführer der freien Welt“ präsentieren. Er will zugleich die Zweifel ausräumen, dass er einer zweiten Amtszeit physisch und mental gewachsen ist.