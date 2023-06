Rund 2.500 Menschen nehmen in diesem Jahr am traditionellen „Fakelzuch“ in der Hauptstadt von Luxemburg teil

Nur noch wenige Tage sind es, bis in Luxemburg-Stadt die Nationalfeierlichkeiten stattfinden. Damit in puncto Organisation am Vorabend und am Nationalfeiertag selbst alles reibungslos abläuft, hat die Gemeinde Luxemburg am Montag die wichtigsten Informationen zu Transport, Programm und Co. veröffentlicht.

Wie man hinkommt

Für die An- und Rückfahrt rät die Gemeinde Luxemburg am Vorabend des Nationalfeiertages zur Nutzung des öffentlichen Transports. Denn ab 19 Uhr sind die Straßen im Stadtzentrum und im Bahnhofsviertel gesperrt. Wer am Donnerstag mit dem Auto kommen will, kann dieses auf dem P&R Bouillon, P&R Howald, P&R Kockelscheuer Patinoire oder P&R Stade de Luxembourg abstellen. Zwischen 18 und 22.30 Uhr fahren alle fünf beziehungsweise zehn Minuten Busse in Richtung Hauptbahnhof und Stadtzentrum. Details gibt es unter nationalfeierdag.vdl.lu. Über die Zugverbindungen kann man sich auf der Webseite der Eisenbahngesellschaft informieren: cfl.lu. Mehr Informationen zu den von den Kommunen organisierten Sonderfahrten gibt es darüber hinaus in der Regel bei der eigenen Gemeinde.

Wie man rumkommt

Damit Nachteulen innerhalb der Stadt gut mit dem Bus unterwegs sein können, wird das hauptstädtische Netz am Donnerstagabend ausgeweitet und die Intervalle zwischen den Abfahrtszeiten bestimmter Linien (vor allem 2, 3, 9, 10, 11, 14 und 30) verkürzt. Die passenden Fahrpläne findet man auf der Seite der Gemeinde: nationalfeierdag.vdl.lu. Wegen Sperrungen werden einige Busse im Bahnhofsviertel und Stadtzentrum ab 18 Uhr über die rue de Hollerich und die route d’Esch umgeleitet. Der Halt „Roosevelt“ nahe der Kathedrale wird nicht angefahren. Ungefähr zwischen 22.30 und 23.30 Uhr wird der Busverkehr – mit Ausnahme der Linien 6, 16 und 18 – wegen des traditionellen Feuerwerks unterbrochen. Danach werden für fast alle AVL-Linien aus dem Stadtzentrum ab ca. 23.30 Uhr bis etwa 3.30 Uhr Zusatzfahrten angeboten. Die Tram fährt indes zwischen den Haltestellen „Luxexpo“ sowie „Lycée Bouneweg“ und zurück bis 1 Uhr im Fünf-Minuten-Takt. In Kirchberg geht die letzte Fahrt um 3.05 Uhr ab, in Bonneweg um 3.40 Uhr. Aber Achtung: Wegen des Feuerwerks wird der Straßenbahnverkehr auf dem Abschnitt „Hamilius“ bis „Place de Metz“ zwischen 19 und 0.15 Uhr eingestellt. Als Ersatz verkehrt die Buslinie 39 zwischen dem „Hamilius“ und dem Hauptbahnhof. Mehr Infos dazu unter: luxtram.lu.

Der 23. Juni in Luxemburg-Stadt Am eigentlichen Nationalfeiertag sind die Straßen im Bahnhofsviertel und im Stadtzentrum ab 7 Uhr in der Früh gesperrt. Die hauptstädtischen Busse fahren dann nach den an Feiertagen üblichen Fahrplänen – werden zwischen 15 und 18 Uhr im Bahnhofsviertel und im Stadtzentrum allerdings umgeleitet. Auf dem Abschnitt zwischen Hamilius und Hauptbahnhof fährt zwischen 10.45 und 13.30 Uhr wegen der Militärparade keine Tram. Die Linien 4, 13, 18 und 39 dienen als Ersatz. Die Feierlichkeiten beginnen um 10 Uhr mit der offiziellen Zeremonie in der Philharmonie auf Kirchberg. Insgesamt 21 Kanonenschüsse werden zu Ehren des Großherzogs um 11 Uhr in Fetschenhof abgefeuert. Um 12 Uhr startet dann die Militärparade in der avenue de la Liberté. Mit dem Te Deum um 16.30 Uhr in der hauptstädtischen Kathedrale gehen die Feierlichkeiten im Beisein der großherzoglichen Familie offiziell zu Ende. Neben dem offiziellen Teil findet am Freitag aber noch von 10 bis 18 Uhr das „Spillfest“ auf der „Kinnekswiss“ statt. Außerdem gibt es auch am 23. Juni auf dem Glacis kostenlose Konzerte: von unter anderem The 1975 aus Großbritannien und The Script aus Irland. Einlass ist ab 17 Uhr.

Was man sich ansehen kann

Die Feierlichkeiten vom 22. Juni beginnen offiziell um 16 Uhr mit der Wachablösung vor dem Großherzoglichen Palast. Gegen 20 Uhr werden sich dann die rund 2.500 am Fackelzug teilnehmenden Menschen in der Groussgaass und der rue Aldringen aufstellen. Damit dieser um 21.20 Uhr in der Groussgaass in Höhe der rue Beck starten kann. Die großherzogliche Familie wird um 21.30 Uhr von Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) und dem ersten Schöffen Serge Wilmes (CSV) auf dem Knuedler in Empfang genommen. Auf den Treppen des Rathauses wird dort die Ehrentribüne stehen. Das von vielen mit großer Spannung erwartete Feuerwerk wird dann um 23 Uhr beginnen. Die vom Pont Adolphe abgefeuerten Raketen sollen den Himmel während 17 Minuten lang erleuchten. Für Menschen mit spezifischen Bedürfnissen gibt es am Vorabend und auch am Nationalfeiertag für sie reservierte Orte. Eine Anmeldung dafür ist obligatorisch und kann unter den Telefonnummern 47 96 41 50 oder 691 964 447 sowie per Mail an integratioun@vdl.lu erfolgen.

Wo man feiern kann

Bis spät in die Nacht können Feierlustige bei verschiedenen Bühnen tanzen: In der Oberstadt wird das auf dem Hamilius-Platz (Programmgestaltung von Rock Solid von 17 Uhr bis Mitternacht), auf der Place d’Armes (von 18 bis 1 Uhr zu Musik aus Luxemburg), bei der rue des Bains (Programmgestaltung von Rocas ab 18 Uhr bis 1 Uhr) und in der rue du St. Esprit (Programmgestaltung von Mesa Verde von 19 bis 3 Uhr) möglich sein. Auch auf dem Glacis wird es bei „City Sounds. Glacis in concert“ (Einlass ab 17 Uhr) wieder von der Gemeinde Luxemburg organisierte Konzerte geben – mit dem belgischen DJ und Produzenten Lost Frequencies als Höhepunkt. Im Grund wird auf der Place Auguste Engel (Programmgestaltung von Gudde Wëllen) ab 18.45 Uhr und bis weit nach Mitternacht gefeiert werden können. Und auch auf der Place Jean Heinisch im Bahnhofsviertel gibt es Programm von der Vereinigung C.A.S.A.. Verschiedene Bands, DJs und Gruppen werden dort überall kostenlos für gute Stimmung sorgen. Details dazu gibt es ebenfalls auf der Webseite der Gemeinde Luxemburg.

