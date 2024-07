Käerjeng / Nachhaltig und innovativ: Gemeinde baut neues Rathaus

Im historischen Zentrum von Käerjeng entsteht ein neues Rathaus nach dem 22-26-Prinzip – das erste öffentliche Gebäude seiner Art im Großherzogtum.

Im historischen Herzen von Käerjeng entsteht ein neues Rathaus, das sich harmonisch in die bestehende alte Bausubstanz einfügt. Das meldet die Gemeinde am Dienstag in einer Pressemitteilung. Das L-förmige Gebäude mit zwei Flügeln soll einen „großen, sonnigen und bepflanzten Raum“ umgeben.

Das Gebäude wird ein Untergeschoss und vier Stockwerke umfassen, die über Treppenhäuser und Aufzüge erreichbar sind. Die Verwendung ökologischer Materialien wie Kalkputz, Lehm und Holz sollen eine warme Atmosphäre schaffen.

„Das Projekt strebt an, das erste öffentliche Gebäude im Großherzogtum Luxemburg zu sein, das nach dem 22-26-Prinzip gebaut wird“, schreibt die Kommune. Das passive Konzept, das vom österreichischen Büro Baumschlager Eberle Architekten entwickelt wurde, halte die Innentemperatur konstant zwischen 22 und 26 Grad Celsius – ohne Heiz-, Lüftungs- oder Klimaanlagen.