Luftfahrt / Nachgeholte Sozialwahlen bei Luxair und Luxcargo Handling: OGBL legt zu

Der OGBL hat laut einer Pressemitteilung der Gewerkschaft bei den Sozialwahlen bei Luxair und Luxcargo Handling zugelegt. Der Hintergrund: Aufgrund der Übertragung der Aktivitäten des Luxair Cargo Centers auf die neue Gesellschaft Luxcargo Handling (LCH) am 1. Mai 2024 wurden die Sozialwahlen dort auf den 2. Juli verschoben. Das sei so entschieden worden, um sicherzustellen, „dass diese beiden großen Unternehmen mit ihren über 3.000 betroffenen Arbeitnehmern in den nächsten fünf Jahren über eine angemessene Personalvertretung verfügen können“. Der OGBL zeigt sich in seinem Schreiben erfreut über den „schönen Zuwachs“.

Während der OGBL im Jahr 2019 noch 25 Prozent der Sitze bei Luxair erhielt, waren es bei der jüngsten Wahl in diesem Jahr 35 Prozent. „Nachdem der OGBL im Jahr 2019 über fünf von 20 Sitzen in der alten Delegation verfügte, die für die Einheit gewählt wurde, die damals auch das Cargo-Personal umfasste, verfügt er nun über 6 von 17 Sitzen in der neuen Luxair-Delegation“, so die Gewerkschaft. Was das Cargo-Personal betrifft, erhalte der OGBL 40 Prozent der Sitze, was laut OGBL „einen sehr guten Zuwachs bei Luxcargo Handling“ bedeute.

Weiterhin stärkste Kraft bei den beiden Unternehmen bleibt unterdessen der LCGB. In einer eigenen Pressemitteilung berichtet der Gewerkschaftsbund von seinen elf in der Sozialwahl errungenen Sitzen bei Luxair. Bei Luxcargo Handling landete der LCGB bei 9 von 15 Sitzen und behält somit trotz des OGBL-Zuwachses in beiden Firmen die Mehrheit der Sitze.