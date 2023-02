Gleich zwei bewaffnete Überfälle gab es am Dienstagabend zwischen 18.15 und 18.45 Uhr in Strassen (das Tageblatt berichtete). Die Folge war eine größere Suchaktion der Polizei, bei der mehrere Fahrzeuge und auch ein Hubschrauber zum Einsatz kamen. Nun hat die Behörde in einer Pressemitteilung Fotos eines Verdächtigen veröffentlicht und die Bevölkerung um Mithilfe in Form von Hinweisen gebeten.

„Die Person wurde wie folgt beschrieben: weißhäutiger Mann mit normaler Statur und einer Größe von circa 1,66 bis 1,70 m, der dunkle Kleidung und eine Brille trägt“, so die Polizei. Wer Hinweise auf den mutmaßlichen Täter geben kann, soll sich unter der Telefonnummer +352 244 60 1110 (während der Bürozeiten) oder per E-Mail an spj.rgb@police.etat.lu mit der Kriminalpolizei in Verbindung setzen.