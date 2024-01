Nachdem es in den vergangenen Tagen in Luxemburg vielerorts Überschwemmungen wegen Hochwassers gab, sind die Wasserstände inzwischen rückläufig – das meldet das Wasserwirtschaftsamt am Freitagvormittag. „Die Wasserstände an den Gewässern des Landes gehen weiter zurück, an der Sauer langsamer als an der Alzette“, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung. Luxemburgs nationaler Wetterdienst Meteolux warnt derweil immer noch mit der orangefarbenen Gefahrenstufe für den Norden des Landes vor Hochwasser – zumindest noch bis 14.00 Uhr. Für den Süden des Landes gilt noch die gelbe Warnstufe, in diesem Fall allerdings bis Samstagmorgen um 6.59 Uhr. Der Norden des Landes ist laut Meteolux-Webseite am Samstag schließlich sämtliche Warnungen wieder los.

Sinkende Pegel – aber dennoch Vorsicht Das Wasserwirtschaftsamt weist in seiner Pressemitteilung darauf hin, dass die Wasserstände zwar sinken, doch sie befänden sich noch immer im erhöhten Bereich. Deshalb sei bei „Aktivitäten entlang von Gewässern“ weiterhin erhöhte Vorsicht geboten.

„An den Pegeln Hesperingen und Pfaffenthal sind die Wasserstände bereits gestern Morgen unter die ‚cote de préalerte‘ gefallen, am Pegel Steinsel am späten Nachmittag“, berichtet das Wasserwirtschaftsamt. An den Nebengewässern Eisch und Attert befänden sich die Wasserstände bereits länger unterhalb der Vorwarnstufe. An der Sauer sei eine Unterschreitung der „cote de préalerte“ am Pegel Diekirch erst im Laufe des Freitagnachmittags zu erwarten. Am Pegel Bigonville und am Pegel Bollendorf sei die Vorwarnstufe beziehungsweise die Meldehöhe von 350 Zentimetern bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag respektive am Freitagmorgen unterschritten worden.