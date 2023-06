Der 26 Jahre alte Schweizer war am Donnerstag (15.6.) auf der fünften Etappe seiner Heimrundfahrt bei der Abfahrt in Richtung Ziel von der Straße abgekommen und in eine Schlucht gestürzt. Mäder wurde vor Ort wiederbelebt und per Helikopter ins Krankenhaus Chur transportiert, in dem er seinen Verletzungen erlag.

Der Radsport-Weltverband UCI reagierte „niedergeschmettert“ auf die Nachricht: „Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und allen, die mit Gino zu tun haben. Er war ein aufsteigender Star im Profiradsport.“ Mäder war nach Erfolgen als Junior auf der Bahn auf dem Weg zu einem starken Rundfahrer. 2021 gewann er jeweils eine Etappe beim Giro d’Italia und bei der Tour de Suisse und wurde Fünfter bei der Vuelta a España.

Gino, thank you for the light, the joy, and the laughs you brought us all, we will miss you as a rider and as a person.

Today and every day, we ride for you, Gino.

