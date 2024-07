Ettelbrück / Nach Herunterschlucken von unbekanntem Gegenstand: Polizei lässt Tatverdächtigen im Scanner untersuchen

Ein Mann musste in Ettelbrück nach einer Schlägerei ins Krankenhaus gebracht werden, meldet die Polizei im Bulletin vom Freitag. Er war am Donnerstagabend in einem Lokal in der Grand-rue mit einem Messer am Arm verletzt worden. Eine Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen stellen.

Der Verdächtige hat trotz Verhinderungsversuchen der Beamten versucht, einen unbekannten Gegenstand herunterzuschlucken – woraufhin er ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht wurde. „Bei der Scanneruntersuchung konnten keine Fremdkörper aufgefunden werden, jedoch wurde bei dem Verdächtigen eine geringe Menge Kokain sichergestellt“, schreibt die Polizei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er festgenommen und am Freitagnachmittag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.