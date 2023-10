Manche Verbrecher machen es der Polizei leicht – indem sie auf jede denkbare Art auf sich aufmerksam machen: In Luxemburg wurde ein offenbar kiffender Autofahrer ohne Führerschein ertappt. Das war jedoch nicht alles, was er und sein Beifahrer auf dem Kerbholz hatten.

Wer sich als Betrüger oder sonstiger Verbrecher durchs Leben schlagen möchte, achtet darauf, nach außen möglichst unauffällig zu bleiben – sollte man meinen. Die (mutmaßlichen) Gesetzesbrecher, die die Polizei am Dienstag, 3. Oktober, festnehmen konnte, hielten von dem Konzept aber eher wenig, sondern hielten sich offenbar für unverwundbar.

So machten sie am Nachmittag in der Avenue de la Gare zunächst durch das Überfahren einer roten Ampel eine Polizeistreife auf sich aufmerksam. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer weder über Fahrzeugpapiere noch einen Führerschein verfügte. Als wäre das nicht genug, konnten die Beamten auch noch einen „deutlichen Marihuanageruch“ aus dem Auto feststellen. Bei einer Durchsuchung des Autos fand sich dann eine größere Summe Bargeld im Handschuhfach.

Das alles reichte nun endgültig aus, um den Fahrer und seinen Beifahrer zur weiteren Kontrolle auf die Dienststelle zu bringen. Bei der Körperdurchsuchung wurden weitere „große Summen Bargeld“ gefunden. Außerdem war einer der beiden in Besitz dreier Kreditkarten, die ersten Informationen nach einem Betrugsopfer gehörten: Damit erhärtete sich ein ganz neuer Verdacht: Nämlich der, „dass beide Männer in Zusammenhang mit einer Betrugsmasche stehen, bei der die Betrüger sich als falsche Bankangestellte ausgeben, um so an Banktoken, Kreditkarten und Zugangsdaten ihrer Opfer zu gelangen“, teilt die Polizei mit.

Dabei werde den Opfern gegenüber behauptet, dass unerlaubt Geld von deren Konto abgebucht wurde und die Bankkarten deshalb ausgetauscht werden müssten.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ist die Festnahme erfolgt, die beiden Verdächtigen sitzen jetzt in Untersuchungshaft.