Nach Glättegefahr am Montagmorgen: MeteoLux warnt auch vor gefrierendem Nebel in der Nacht

Temperaturen um den Gefrierpunkt plus Niederschläge oder hohe Luftfeuchtigkeit – das sind derzeit die idealen Zutaten für gefährliche Rutschpartien auf den Straßen und Gehwegen.

Der staatliche Wetterdienst MeteoLux warnt an diesem Montag (30.1.) in seinem Bulletin jedenfalls entsprechend: Nicht nur wegen der möglichen Probleme mit gefrierendem Niesel am Tagesanfang – auch zum Ausklang her kann es glatt werden: Im Laufe des Nachmittags nimmt die Bedeckung zunächst langsam ab. Während der Nacht könne sich dann gefrierender Nebel bilden.