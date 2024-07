Luxemburg / Nach gewaltsamem Überfall: Polizei stellt Tatverdächtigen

Die Polizei konnte in der Nacht zum Montag gleich zwei tatverdächtige Personen festnehmen.

„Letzte Nacht wurde eine Polizeistreife auf einen verletzten Mann auf der Place de la Gare aufmerksam“, schreibt die Behörde in ihrem Bulletin am Montag. Er sei eigenen Aussagen zufolge überfallen worden und ihm sei unter Anwendung von Gewalt Bargeld gestohlen worden. Die Polizei konnte den Verdächtigen mittels einer Fahndung kurze Zeit später ermitteln und nahm ihn auf Anordnung der Staatsanwaltschaft fest. Er wurde am Montagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt, während das Opfer in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Im hauptstädtischen Bahnhofsviertel stellte die Polizei zudem einen mutmaßlichen Drogendealer, heißt es weiter im Bulletin. Die Drogen wurden konfisziert und der Tatverdächtige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen, um ihn am Montagmorgen dem Untersuchungsrichter vorzuführen.