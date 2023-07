Nach Fund von zerstückelter Frauenleiche in Mont-Saint-Martin: Tatortbegehung in Diekirch

Die Diekircher Staatsanwaltschaft hat bekannt gegeben, dass es in Diekirch am Donnerstag eine Tatortbegehung im Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt von September 2022 gegeben hat. Auf Tageblatt-Nachfrage bestätigte Staatsanwaltschaftssprecher Henri Eippers, dass es sich um den Fall der in Mont-Saint-Martin gefundenen zerstückelten Frauenleiche handelt. Der Tatort befinde sich demnach in Diekirch, was bisher noch nicht bekannt gewesen sei, so Eippers.

Die Tatortbegehung solle laut der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft dazu dienen, „einen besseren Einblick in den gesamten Fall zu erhalten und zur Wahrheitsfindung beizutragen“. Ermittler der Kriminalpolizei, ein Gerichtsmediziner und Angehörige der Technischen Polizei unterstützten demnach die Maßnahmen am Tatort. Die Begehung sei zudem unter Anwesenheit eines Angeklagten, seines Rechtsbeistands, des Staatsanwalts von Diekirch und des Untersuchungsrichters vorgenommen worden, der mit dem Fall betraut ist. „Die Ermittlungen der Kriminalpolizei unter der Leitung des Untersuchungsrichters werden fortgesetzt“, heißt es in dem Presseschreiben.