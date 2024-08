Luxemburg / Nach eskaliertem Streit: Mann bedroht Jugendlichen mit Messer

Die Polizei musste am Montag gegen 17.00 Uhr wegen eines Vorfalls in der Avenue Monterey in der Oberstadt ausrücken. Wie die Behörde am Dienstag berichtete, hat ein Mann einen Jugendlichen mit einem Messer bedroht.

Ersten Erkenntnissen zufolge begann die Auseinandersetzung als verbaler Streit zwischen mehreren Jugendlichen. Einer von ihnen spuckte laut Polizeibulletin den anderen an, woraufhin dieser seinen Gürtel nahm und zuschlug. Eine weitere Frau und ein Mann griffen ein, um dem Opfer zu helfen und den Angreifer zur Rede zu stellen.

Der Streit eskalierte daraufhin und der Mann zückte ein Messer, woraufhin er von einem Sicherheitsbeamten festgenommen wurde. Alle Beteiligten wurden auf die Polizeidienststelle gebracht. Die Polizei hat auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Protokoll erstellt und das Messer beschlagnahmt.