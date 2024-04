Am Wochenende /

Pünktlich zum sehnsüchtig erwarteten Einzug des Frühlings startet die Luxemburger Mosel am Wochenende mit gleich zwei bedeutenden Veranstaltungen in puncto Wein und Crémant.

Der Startschuss fällt bereits am Freitagmorgen um 10.00 Uhr auf dem Marktplatz der Moselmetropole Grevenmacher mit der feierlichen Eröffnung der 92. Auflage des „Maacher Wäimoart“ durch Bürgermeisterin Monique Hermes in Anwesenheit von Weinkönigin Loredana und unter Mitwirkung der „Harmonie municipale“.

35 Winzerbetriebe und Genossenschaften offerieren 350 Weine und Crémants zur Verkostung, darunter schon zahlreiche Abfüllungen aus dem Jahrgang 2023. Geöffnet ist der Weinmarkt von 10.00-12.00 und von 15.00-21.00 Uhr.

„Via Mosel – Portes ouvertes“

So betitelt ist das neu kreierte Weinarchitektur-Wochenende, welches fortan immer am ersten April-Wochenende stattfinden wird. Vom 5. bis 7. April öffnen zahlreiche Weingüter in Luxemburg, Deutschland und Frankreich ihre Winzerhöfe und Vinotheken und laden ein zu Weinverkostungen und spannenden Architekturführungen.

„Via Mosel“ ist das erste grenzüberschreitende weintouristische Angebot Europas. Es vereint die drei Moselnationen Frankreich, Luxemburg und Deutschland – indem es die Weinarchitektur in den Fokus rückt. Seine persönlichen Highlights entlang des Flusses kann man sich unter viamosel-events.com aussuchen und sich dabei ein ereignisreiches Wochenende zusammenstellen.