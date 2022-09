Nachdem es am 27. August zu einem Deckeneinsturz im Eisenbahntunnel Schieburg gekommen war, teilte die CFL gestern mit, dass die Zugstrecke zwischen Kautenbach und Clerf bis mindestens Dezember geschlossen bleiben wird. Als Alternative bietet die nationale Bahngesellschaft Busse an.

Die Sicherheit im Tunnel Schieburg stehe weiterhin an erster Stelle und man forsche nach den Ursachen des Deckeneinsturzes, teilte die nationale Eisenbahngesellschaft CFL mit. „Geologische Studien sollen die Ursache des Erdrutsches belegen sowie die Lage des Hohlraums, der sich im Tunnel gebildet hat, erforschen. Parallel dazu beginnen Arbeiten zur Einrichtung eines provisorischen Straßenzugangs. Durch diese Maßnahme wird der Abtransport des Gerölls entscheidend erleichtert“, schreibt die CFL. Der im Jahr 1863 eröffnete Tunnel zwischen Kautenbach und Wilwerwiltz ist insgesamt knapp 240 Meter lang. In einem Bereich von vier Metern kam es zu dem Deckeneinsturz.

Die Bahnstrecke 10, besser als Nordstrecke bekannt, war bereits seit dem 20. August wegen Wartungsarbeiten geschlossen, hätte aber eigentlich Mitte September wieder eröffnet werden sollen. Wegen des Deckeneinsturzes im besagten Tunnel wird daraus nun nichts. „Aufgrund dieses Vorfalls kann der Zugverkehr zwischen Kautenbach und Clerf voraussichtlich nicht vor dem Fahrplanwechsel 2022/2023, also am 11. Dezember, wieder aufgenommen werden. Während des gesamten Zeitraums der Arbeiten setzt die CFL Ersatzbusse ein“, heißt es von offizieller Stelle.

Auf Busse umsteigen

Ab dem 12. September werden dann wieder Züge auf dem restlichen Teil der Nordstrecke eingesetzt. Endstation für die Züge, die aus der Hauptstadt kommen, ist dann allerdings der Bahnhof in Kautenbach. Die Züge aus Lüttich fahren nur bis nach Wilwerwiltz. Passagiere, die an der Bahnstrecke zwischen Clerf und Ettelbrück wohnen und sonst mit dem Zug reisen, müssen bis Dezember auf Busse umsteigen. Alle Anpassungen sowie Veränderungen im Fahrplan werden ab dem 10. September in der mobilen App der CFL zu finden sein. Weitere Einzelheiten zu den Änderungen im Fahrplan werden kommende Woche bekannt gegeben. (AH)