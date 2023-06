„Die Ärzte“ sind am vergangenen Dienstag in der Rockhal aufgetreten. Was einfach ein weiteres Konzert in der langen Bandgeschichte hätte werden können, erregte durch einige Witzeleien viel Aufmerksamkeit.

Mitschnitte des Konzerts der „Ärzte“ in Luxemburg sorgen in den Sozialen Netzen auch unter den Fans der Band für Ärger: Darin sieht man, wie die drei Musiker in der Luxemburger Rockhal den Text ihres Songs „Rock Rendezvous“ umdichten. Sie singen unter anderem „Ich will dich ficken. Genau in diesem Backstageraum“. Offenbar eine Anspielung auf die Vorfälle rund um Till Lindemann, den Frontmann der Band Rammstein. Gegen ihn erheben derzeit viele Frauen zahlreiche Vorwürfe, darunter auch die der sexuellen Nötigung.

Doch damit nicht genug: Schlagzeuger Bela B. scherzt außerdem: „Ich hab Schlimmeres als blaue Flecken“, und später: „das liegt aber daran, dass meine K.-o.-Tropfen homöopathisch sind.“ Sänger Farin Urlaub ist in einem weiteren Videoausschnitt zu sehen, wie er seinen Bandkollegen scheinbar tadelt: „Das ist nicht cool. Wenn ihr denkt, dass das guter Sex ist, kauft euch eine Gummipuppe! Guter Sex ist, wenn die sich wehren.“ Er schiebt zwar hinterher: „Das war nur Spaß, ein schlechter Witz“, doch auch viele ihrer Fans können darüber offenbar nicht lachen.

⚠️ CN Sexuelle Gewalt Wie #DieÄrzte auf die Vorwürfe gegen #Rammstein reagieren (& nebenbei queerfeindliche Narrative bedienen), macht mich sprachlos. Das hätte ich ihnen nicht zugetraut – vermutlich naiv. Die Band muss hier reagieren o. kann zusammen mit Rammstein in die Tonne. pic.twitter.com/knNbpjHpyv — Benjamin Bauer (@beolba) June 8, 2023

Denn die Band spielt damit offensichtlich auf die Anschuldigungen mehrerer Frauen gegenüber Till Lindemann an. Begonnen hatte alles mit der Irin Shelby Lynn, die den Sänger nach eigenen Angaben Backstage bei einem Konzert in Vilnius traf und sich weigerte, Sex mit ihm zu haben. Auf Twitter teilte sie Fotos von großen blauen Flecken an ihrem Körper und schrieb, dass sie sich so gefühlt habe, als ob sie unter Drogen gestanden hätte, inklusive Erinnerungslücken. Andere Frauen berichteten auch gegenüber Medien von ähnlichen Erfahrungen auf Konzerten und Aftershowpartys der Band Rammstein.

Von manchen Fans in Schutz genommen

Der eher flapsige Umgang mit diesen Anschuldigungen gegen die Band Rammstein stößt auf viel Kritik. Ein „Ärzte“-Fan schreibt auf Twitter: „Als Fan seit Teenager-Zeit bin ich fassungslos, wie die Band sich da verhalten hat und welche ‘Witze‘ und Texte kamen. Ekelhaft.“ Ein anderer Twitter-Nutzer schreibt: „Die sollen sich mit den Opfern solidarisieren und keine Witze darüber machen.“ Und von einer weiteren Nutzerin heißt es: „Das hätte ich nie gedacht von den Ärzten! Was soll der Scheiß?“

Andererseits gibt es auch einige Fans, die die Gruppe verteidigen. Laut ihnen ist die Szene im Video aus dem Zusammenhang gerissen worden. Ein Fan berichtet, es habe „sehr ernsthafte Statements“ zu diesem Thema gegeben und auch Triggerwarnungen. Andere widersprechen dieser Darstellung und erzählen von Buh-Rufen auf dem Konzert. Und wieder andere meinen, dass die Szenen in den Videos eben den typisch ironischen Humor der Gruppe zeige und sie auf diese Weise Kritik an Rammstein üben wollen würden. Einer schreibt: „Das ist einfach, wenn man die Band nicht kennt und den Humor nicht versteht.“

Dieser Artikel erschien zuerst im Trierischen Volksfreund.