Baustellen / N7 in Hosingen wird knapp eine Woche lang an mehreren Stellen gesperrt

Auf der N7 in Hosingen stehen Erneuerungen an – dafür sind Baustellen geplant, die es notwendig machen, dass die Straße kommende Woche an mehreren Stellen gesperrt wird. Das gab die Straßenbauverwaltung am Montag in einer Pressemitteilung bekannt. Die Arbeiten sollen eine knappe Woche dauern: von Dienstag, 16. Juli, 6 Uhr, bis Montag, 22. Juli, 22 Uhr.

Die erste Baustelle betreffe Arbeiten zur Erneuerung der Deckschicht der Straße. „Die N7 wird zwischen dem Eingang von Hosingen und der Kreuzung mit der ‚Kraeizgaass’ vom 16. Juli um 6 Uhr bis zum 19. Juli um 22 Uhr gesperrt“, schreibt die Verwaltung. Der Verkehr aus dem Süden werde dabei über Rodershausen und die CR342 umgeleitet, der aus dem Norden werde weiterhin über die N7 in Hosingen geführt. Eine Spur bleibe während der Arbeiten für den Verkehr zugänglich. „Bitte beachten Sie, dass die Kreuzungen der N7 mit den Gemeindewegen ‚Holzbicht/Duurchfahrt/Am Graaf’ und ‚Um Knupp’ vom 16. Juli um 6 Uhr bis zum 18. Juli um 6 Uhr nicht befahrbar sein werden“, heißt es in dem Schreiben. „Vom 18. Juli um 6 Uhr bis zum 19. Juli um 22 Uhr sind die Kreuzungen mit den Gemeindewegen ‚Haaptstrooss/Kraeizgaas/Am Eck’ nicht zugänglich.“

Die zweite Baustelle betreffe Arbeiten an neuen Hochspannungsleitungen und werde von Creos durchgeführt. „Vom 19. Juli um 6 Uhr bis zum 22. Juli um 22 Uhr wird die N7 zwischen dem Kreisverkehr und der Kreuzung mit der CR324 ‚Boukelzerstrooss’ gesperrt“, so die Straßenbauverwaltung. Der Verkehr aus dem Süden werde hier über Schinker, Putscheid, Stolzemburg, Rodershausen und die CR342 umgeleitet. Der Verkehr aus dem Norden müsse für die Dauer der Baustelle über das Industriegebiet „Op der Héi“ und das Gewerbegebiet Zaer fahren.