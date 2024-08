Luxemburg / Mutmaßlicher Drogendealer wegen auffälligen Schluckbewegungen festgenommen

Ein mutmaßlicher Drogendealer hat sich in der Nacht auf Donnerstag gegen 0.30 Uhr in der rue Joseph Junk im hauptstädtischen Bahnhofsviertel aufgehalten. Beim Anblick einer Polizeipatrouille bewegte er sich „schnellen Schrittes“ in Richtung Bahnhof, machte auffällige Schluckbewegungen – und verschluckte sich dabei. Das geht aus dem Polizeibericht am Donnerstag hervor. „Den Beamten war somit klar, dass es sich hierbei um einen möglichen Drogenhändler handeln könnte“, schreibt die Polizei.

Deswegen brachte die Streife den Mann zum Polizeibüro, wo Bargeld und Handy beschlagnahmt wurden. Die Staatsanwaltschaft ordnete zudem die Festnahme und eine Scanneruntersuchung des mutmaßlichen Dealers an. Die Polizei wurde auch fündig: Im Körper des Mannes wurden mehrere Fremdkörper gefunden. Der Mann wurde später dem Untersuchungsrichter vorgeführt.