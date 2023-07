Mélina, Julie, Thierry und Jean Thill hatten am Sonntag viel Spaß

„Kinnekswiss loves“ lockte am Wochenende die Zuschauer mit großen und kleinen Konzerten. Während am Freitag und Samstag Steward Copeland, Gründer der Band Police, und das OPL für musikalische Highlights sorgten, spielten am Sonntag verschiedene Ensembles aus dem Luxemburger Konservatorium, ehe die Militärmusik die diesjährige Ausgabe abschloss. Der stellvertretende Dirigent Jean Thill, ein erfahrener Posaunenspieler, leitete das Programm „Dicksiana“.

Die 17-jährige Mélina aus Strassen ist selbst Musikerin und spielte beim Orchester des Konservatoriums auf dem Alt-Saxofon mit. Ihr Vater Thierry (52) kommt sie liebend gern unterstützen. Mélina erzählt, sie bevorzuge es, auf einer Open-air-Bühne zu spielen, anstatt in einem geschlossenen Saal. Die Atmosphäre und das Gefühl seien nicht zu vergleichen. Ihre Bekannte Julie (32) aus Bad Mondorf profitiert von der Gelegenheit, um mit Freunden Zeit bei schönem Wetter zu verbringen, meint jedoch, dass die Veranstaltung nicht unbedingt öfters organisiert werden müsste: „Einmal im Jahr reicht mir aus, so bleiben die Konzerte ein besonderes und einzigartiges Ereignis.“

Xavier Pickerit (38) und Belam Salazar (45) vom Limpertsberg nutzen die einzigartige Gelegenheit, das Konzert im Freien zu genießen. Und Kirstin, 38, aus Luxemburg-Stadt ist mit ihrer Familie zum Picknicken auf der „Kinnekswiss“. Sie nimmt zum ersten Mal an den Konzerten als Zuschauerin teil und ist begeistert: „Ich finde es eine großartige Idee und würde mir mehr solche kostenlosen Konzerte wünschen, auch meiner Kinder wegen. Ich versuche sie so viel wie möglich in Kontakt mit Musik zu bringen, gerade weil Tickets, zum Beispiel für die Philharmonie, etwas teuer sein können.“