Die Wartezeiten für MRT-Untersuchungen sollen demnächst verkürzt werden. Das teilen die Hôpitaux Robert Schuman in einer Pressemitteilung am Donnerstag mit. Ab dem 1. April 2023 sollen zusätzliche Slots an den Standorten Hôpital Kirchberg oder ZithaKlinik angeboten werden. Der genaue Standort werde bei der Terminvereinbarung angegeben.

Vorerst könnten Termine jeden Samstag zwischen 8 und 12 Uhr vereinbart werden, geht aus dem Presseschreiben hervor. Diese Öffnungszeiten sollen dann schrittweise erhöht werden, um schließlich jeden Samstag MRT-Untersuchungen während acht Stunden gewährleisten zu können.

Für bestimmte bereits vereinbarte MRT-Untersuchungen würden die Patienten erneut kontaktiert werden, um den Termin gegebenenfalls vorzuverlegen.

Diese Umstellung werde in mehreren Etappen erfolgen und die Arten von Untersuchungen, die an Samstagen durchgeführt werden können, müssten auch noch in Übereinstimmung mit dem Pilotprojekt des Ministeriums festgelegt werden.