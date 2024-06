Luxemburg / Motorradfahrer unter Drogen und ohne Führerschein flüchtet vor der Polizei

Eine Polizeistreife wurde am Montagabend im hauptstädtischen Bahnhofsviertel auf einen Motorradfahrer aufmerksam – der mit hoher Geschwindigkeit an den Beamten vorbeifuhr. Auf Nachfrage habe sich herausgestellt, dass das Motorrad nicht regelkonform angemeldet sei. Das geht aus dem Polizeibulletin vom Dienstag hervor. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf, um den Fahrer zu stoppen.

Der Motorradfahrer zeigte sich darüber nicht begeistert: Er flüchtete mit „stark überhöhter Geschwindigkeit“ in Richtung Salzhof auf die A4 in Richtung Esch. Eine kurze Fahndung später konnte eine andere Streife das Motorrad auf der Autobahn sichten – jetzt inklusive Beifahrer. Das Spiel wiederholte sich: Die Beamten haben die Verfolgung aufgenommen, der Fahrer fuhr davon. Mit über 130 km/h raste er „durch die Ortschaften, tätigte mehrere gefährliche Überholmanöver und befuhr den Kreisverkehr in Bettemburg in falscher Fahrtrichtung“, schreibt die Polizei.

In Bettemburg nahm die Verfolgungsjagd dann ein abruptes Ende: Beim Abbiegen auf ein Privatgelände hat der Fahrer die Kontrolle über das Motorrad verloren und ist gestürzt. Die Beamten stellten bei der anschließenden Kontrolle fest, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand und weder einen Führerschein, noch eine Versicherung besaß. Fahrer und Beifahrer wurden anschließend zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht, das Motorrad beschlagnahmt und gegen den Fahrer Protokoll erstellt.