Ausfahrt A6 / Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall auf der N13 am Dienstagnachmittag schwer verletzt. Das teilt die Polizei am Mittwoch in einem Pressebericht mit. Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr in Höhe der Autobahnausfahrt der A6. Nachdem ein Autofahrer in der Ausfahrt in Richtung Garnich abgebogen war, kam es zu einer Kollision mit dem Motorradfahrer, der dabei in die Beifahrerseite des Wagens fuhr. Beide Fahrzeuge gerieten dabei auf die Gegenspur und kollidierten mit einer Leitplanke. Der Motorradfahrer erlitt eine schwere Beinverletzung und kam nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus.