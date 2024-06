Zolwer / Motorrad und Auto prallen zusammen – zwei Personen schwer verletzt

Ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin kamen nach einem Unfall schwer verletzt ins Krankenhaus, meldet die Polizei am Donnerstag. Am Mittwochabend sei das Motorrad in der rue de Differdange in Zolver mit einem Auto zusammengeprallt, als das Auto in eine Einfahrt abbiegen und das Motorrad dieses zeitgleich überholen wollte. Die Polizei erstellte ein Unfallprotokoll.