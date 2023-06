Zu schnell an der Polizei vorbei, Beleidigungen und Drohungen gegen die Beamten – für einen Autofahrer endete die Fahrt am Donnerstagabend in der Ausnüchterungszelle.

Ein Autofahrer hatte es am Donnerstagabend in Wiltz offenbar eilig und ist laut einer Pressemitteilung der Polizei an einer Kreuzung deutlich zu schnell an einer Streife vorbeifahren. Die Beamten stoppten und kontrollierten das Fahrzeug, in dem laut dem Schreiben neben dem Fahrer noch drei weitere Personen saßen. Laut Polizei verhielt sich der Fahrer unkooperativ und wollte trotz mehrerer Versuche den Alkoholtest nicht ordnungsgemäß durchführen.

Noch während die Beamten mit dem Mann zugange waren, beschloss dieser laut der Behörde, sich wieder in sein Auto zu setzen und wegzufahren. Als sie ihn davon abhielten, habe der Fahrer angefangen, die Polizisten zu beschimpfen, ihnen mit Schlägen gedroht und sogar Morddrohungen ausgestoßen. Einen der Beamten habe er zudem mehrmals weggestoßen. Erst als Verstärkung zur Stelle kam, habe der Fahrer zur Dienststelle gebracht werden können. Doch auch hier sei es den Beamten nicht gelungen, den Mann, der unter Alkoholeinfluss stand, zu beruhigen. Nach Angaben der Polizei ging das Geschrei mit Beleidigungen und Drohungen gegen die Beamten auch im Krankenhaus weiter. Der Mann wurde anschließend in eine Ausnüchterungszelle gebracht.

Da der Fahrer unter Alkoholeinfluss Auto gefahren sei, habe die Polizei seinen Führerschein eingezogen und ihm ein provisorisches Fahrverbot erteilt. Wegen Widerstands gegen Beamte, Drohungen, Beleidigungen und Beschädigungen am Polizeiwagen erwartet ihn nun eine Strafanzeige.