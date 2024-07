Wetterausblick / Mittelmeer-Hitze kommt zu uns – kurzzeitig bis 34 Grad, Gewitterrisiko zur Wochenmitte

Die mediterrane Hitzewelle, die zuletzt ihren Hotspot in Spanien hatte, breitet sich weiter nach West- und Mitteleuropa aus – unter anderem auch nach Luxemburg. Zumindest vorübergehend ist also mal hochsommerliches Wetter angesagt.

Höchsttemperaturen im Bereich der 40°C kommen in Spanien regelmäßig vor. Markant wird es allerdings, wenn der Wert mit Abstand übertroffen wird. Genau das ist seit genau einer Woche der Fall: Regionen rund um Coroba, Sevilla und Montijo erleben mindestens 42°C. Am Mittwoch reichte es an der Wetterstation von Talavera de la Reina für 43,6°C – weiter südwestlich, an der Grenze zu Portugal, registrierte die Wetterstation in El Granado einen Höchstwert von 45,6°C. Auch für spanische Verhältnisse ist das ein Extremwert, da die höchste bisher gemessene Temperatur 47,6°C beträgt – registriert am 14. August 2021 in La Rambla.

Nach einem kurzen Rückgang auf 35 bis 40°C stehen für die jetzige Wetterwoche auf der Iberischen Halbinsel erneut sehr hohe Temperaturen an. Am heutigen Dienstag sind über dem zentralen Osten und Teilen des Südostens sowie Nordostens wieder bis zu 42°C zu erwarten. Morgen geht es aber noch höher hinaus: Im Umfeld von Murcia können laut Modellrechnungen bis zu 45°C auftreten, ähnlich auch weiter nach Norden: In der Umgebung von Tudela, Saragossa, Alcaniz, Lleida und Girona wird es ebenfalls extrem heiß.

Am Donnerstag verlagert sich der Schwerpunkt der Hitze nach Murcia: Um Umkreis sind laut Berechnungen bis zu 46°C zu erwarten, was erneut nicht sehr weit unter dem Allzeitrekord ist.

Hochsommer verlagert sich über Frankreich nach Luxemburg

Der Hitzeschub aus dem Mittelmeerraum greift nun auch auf Frankreich über: Auf einem Streifen von knapp südlich von Bordeaux bis nach Toulouse sind bis zu 40°C zu erwarten. Weitere Hitze-Peaks finden wir in der Nähe von Tours, hier soll es bis zu 39°C heiß werden. Am Mittwoch zieht sich der Schwerpunkt nach Toulouse zurück, weiterhin werden 40°C erwartet. In der zweiten Wochenhälfte konzentriert sich die Hitze auf die umliegenden Gebiete von Marseille, 35 bis 39°C stehen an.

Am heutigen Dienstag wie auch am Mittwoch werden in Frankreich also die höchsten Temperaturen der Woche und auch bisher höchsten Werte des Jahres erreicht. Einen Teil dieser Hitze bekommen wir auch in Luxemburg ab: Heute erreichen wir verbreitet die 30°C, besonders in eng besiedelten Gebieten und an der Mosel entlang sind 32 bis teils 34°C zu erwarten – also richtiges Hochsommerwetter! Am Mittwoch wird die Temperaturprognose schon ein wenig wackliger, da auch der Faktor Gewitterrisiko eine Rolle spielt. Die Höchstwerte werden daher auf zwischen 27° und 33°C geschätzt. Ab dem Donnerstag geht es wieder unter die 30°C-Marke, bis zu 28°C werden erwartet. Von Freitag bis Sonntag ist aus aktueller Sicht mit 22 bis 26°C zu rechnen.

Das Wochentemperaturmaximum von 34°C wird den Rekorden sehr fern bleiben: Die höchste jemals gemessene Temperatur in Luxemburg beträgt nämlich 40,8°C und wurde am 25. Juli 2019 aufgezeichnet. Damit wurde der vorherige Rekord von 40,5°C vom 8. August 2003 um 0,3°C überboten.

Über die zeitliche und räumliche Ausbreitung sind sich die Modelle noch besonders unstimmig, jedoch steigt bereits ab dem späten Abend das Risiko einzelner Gewitter. Deutlicher wird es morgen sowie auch am Donnerstag. Im Fall eines Gewitters steht der Starkregen im Fokus, potenziell kann auch Hagel dabei sein. Nur unter den kräftigsten Zellen wäre zusammen mit stürmischen Böen das volle Programm möglich – doch wie gesagt, wo und wann, auf Luxemburg und Umgebung bezogen, ist noch unklar. Daher wachsam bleiben und die Meldungen verfolgen!