Die EU-Kommission hat gestern Vorschläge dazu vorgelegt, wie das Mitspracherecht junger Menschen in der Europäischen Union gestärkt werden kann.

Mit verschiedenen Initiativen will die EU-Kommission junge Menschen verstärkt in die Politikgestaltung in der EU einbinden. Anknüpfend an die Erfahrungen des 2022 abgehaltenen „Europäischen Jahrs der Jugend“, das nach Ansicht der für Bildung und Jugend zuständigen EU-Kommissarin Iliana Ivanova „viel gebracht“ habe, soll Bewährtes weitergeführt und neue Initiativen eingeführt werden.

Wichtig für die jungen Europäer sei es jedoch vorerst, an den im Juni stattfindenden Europawahlen teilzunehmen, meinte der Vizepräsident der EU-Kommission, Margaritis Schinas. Er sagte, das sei der richtige Zeitpunkt, seine Meinung auszudrücken. Allerdings müssten die jungen Leute auch zu den Wahlurnen gehen und niemand könne diese besser mobilisieren als junge Menschen. Wobei der EU-Kommissar auch die US-amerikanische Sängerin Taylor Swift einspannen will. Diese habe im vergangenen September in den sozialen Medien in den USA einen Aufruf an die Jugend gemacht, wählen zu gehen. Tags darauf hätten sich bereits 35.000 junge Leute in die Wahlregister eingetragen, erzählt Margaritis Schinas. Nun werde Taylor Swift am 9. Mai, dem Europatag, ein Konzert in Paris geben. Und er hoffe, „dass sie das Gleiche für junge Europäer tut“ und einer ihrer Medienleute dieses Anliegen an Taylor Swift herantragen werde, so Schinas weiter. Der zudem hofft, dass die jungen Leute bei den Wahlen „eine Mauer der Demokratie“ stellen, gegen Hass und Populismus.

Die Kommission wolle die Sorgen junger Menschen in allen Politikbereichen angehen, die für sie von Belang sind. 60 Initiativen in zwei Schlüsselbereichen sollen dafür gestartet werden. So soll den Jungen eine stärkere Stimme im Prozess der europäischen Politikgestaltung gegeben werden. Zudem sollen die Bedenken der Jungen in den Bereichen Gesundheit und Wohlergehen, Umwelt und Klimawandel, allgemeine und berufliche Bildung, internationale Zusammenarbeit und europäische Werte sowie Beschäftigung und Inklusion bevorzugt berücksichtigt werden, wie Iliana Ivanova ausführte.

Europäischer Hochschulabschluss

Ein sogenannter „Jugendcheck“ soll eingeführt werden, das heißt, die Auswirkungen der EU-Politiken auf junge Menschen sollen bei der Planung mitberücksichtigt werden. Sollte eine politische Maßnahme relevant für junge Menschen sein, werden unter anderem Befragungen in ihrem Kreis durchgeführt und beispielsweise Jugendorganisationen mit einbezogen. Weiter sollen der Dialog zwischen den EU-Kommissaren und den Jugendlichen weitergeführt und der EU-Jugenddialog weiter gestärkt werden, den die EU-Kommissarin als das größte Partizipationsinstrument für Jugendliche weltweit bezeichnete. Zudem soll eine neue Jugendplattform eingeführt werden, mittels der der Austausch zwischen Jugendorganisationen, Jugendforschenden, Vertretern der Mitgliedstaaten und anderen EU-Institutionen erleichtert werden soll.

Margaritis Schinas erklärte, dass auch die Arbeiten an einem gemeinsamen europäischen Hochschulabschluss in diesem Jahr weitergeführt werden. Dies sei eine der Schlüsselinitiativen im Arbeitsprogramm der Kommission in diesem Jahr. Der europäische Hochschulabschluss sei die letzte Etappe in einem europäischen Prozess, der bis zu diesem Jahr an die 500 europäische Universitäten in 60 Allianzen zusammenführen werde. Diese Allianzen würden ihre Lehrpläne aufeinander abstimmen, wobei der europäische Hochschulabschluss diese Konvergenz der Lehrpläne symbolisieren werde, erklärte Schinas weiter. Seine Hoffnung sei es, dass das Image der EU als Bildungsstandort auch in anderen Regionen der Welt an Attraktivität zunehmen werde. (gk)