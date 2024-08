Trier / Mit PKWs beladener LKW kippt in der Kurve um – Straße teilweise komplett gesperrt

In Trier kam es am Mittwochmorgen zu einem spektakulären Unfall. Laut lokalo.de ereignete sich der Unfall am frühen Morgen auf der Bitburger Straße – die Straße den Berg hinunter nach Trier – und sorgte für erhebliche Verkehrsbehinderungen in der Umgebung. Ein Lastwagen, mit PKWs beladen, war in der Kurve umgekippt und hat dabei seine Ladung verloren.

Der Unfall führte teilweise zu einer Vollsperrung der Fahrbahn. Die Feuerwehr ist derzeit im Einsatz, um die Situation unter Kontrolle zu bringen und den LKW zu bergen.

Über die genauen Unfallursachen liegen derzeit noch keine weiteren Informationen vor. Alle Beteiligten blieben lokalo.de zufolge bei dem Unfall unverletzt.