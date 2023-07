Durch Tore der niederländischen Neuzugänge Oege-Sietse van Lingen und Yahcuroo Roemer hat der F91 Düdelingen im Hinspiel der ersten Qualifikationsrunde der Conference League die Iren von St Patrick’s Athletic mit 2:1 besiegt. Die Düdelinger dominierten die Partie, ließen aber zu viele Chancen ungenutzt. Das Rückspiel findet in einer Woche in Dublin statt.

Bei seiner Premiere als Trainer des F91 Düdelingen hatte Jay Shoffner gleich mehrere Überraschungen parat. Im Tor stand der Franzose Didier Desprez, der erst vor drei Tagen verpflichtet wurde. Mittelfeldstratege Filip Bojic (verletzt) und Abwehrroutinier Jules Diouf (personelle Entscheidung) standen nicht in der Startelf. Chris Stumpf fiel wegen einer Mononukleose aus. Mit Kino Delorge, Dylan Kuete, Oege-Sietse van Lingen und Yahcuroo Roemer waren vier weitere Neuzugänge von Anfang an dabei. Der Gegner aus Irland, der mit rund 200 Fans angereist war, lief in Bestbesetzung auf.

Düdelingen passte sich gleich dem irischen Fußball an und ging von Anfang an körperlich robust zur Sache. Es war von der ersten Minute an ein sehr laufintensives Spiel.

Es dauerte 24 Minuten, bis die Zuschauer die erste Chance sahen. Und mit dieser ging der F91 in Führung. Düdelingen ließ den Ball gut laufen, Ouassiero sah van Lingen im Strafraum. Der Niederländer drehte sich und erzielte mit einem platzierten Flachschuss das 1:0.

Vom Gegner war auch danach offensiv sehr wenig zu sehen. Düdelingen gelang es immer wieder durch viel Pressing und Gegenpressing, den Ball zurückzuerobern. Eine solche Aktion hätte in der 32. Minute zum 2:0 führen müssen. Die beiden fliegenden F91-Niederländer Roemer und van Lingen waren auf und davon. Doch Letztgenannter gewann sein Duell gegen „Pats“-Torwart Lyness nicht. Zwei Minuten später hielt Agovic aus 25 Metern drauf und hätte den irischen Keeper fast auf dem falschen Fuß erwischt. Düdelingen ging mit einer 1:0-Führung im Rücken in die Pause.

Mit Selbstvertrauen

Der F91 war auch nach dem Seitenwechsel sofort wieder im Angriffsmodus. In der 47. Minute wurde van Lingen im Strafraum gelegt, der Elfmeterpfiff blieb jedoch aus. Zwei Minuten später prüfte Ouassiero den gegnerischen Keeper mit einem satten Schuss aus 20 Metern.

Nach fast einer Stunde Spielzeit hätte Düdelingen das zweite Tor erzielen müssen. Nach einem schnellen Gegenstoß kam Hadji im Strafraum an den Ball. Lyness war jedoch Sieger in diesem Duell (57.). Der F91 blieb auch in der zweiten Hälfte seiner Linie treu und ging, wie von Trainer Shoffner angekündigt, mit sehr viel Aggressivität und Intensität zu Werke.

In der 61. Minute fiel dann endlich der zweite Treffer für Düdelingen. Roemer legte seine ganze Schnelligkeit in die Waagschale, schüttelte seine Gegenspieler ab, zog in den Strafraum ein und erzielte das 2:0 mit einem präzisen Flachschuss.

Dieser Treffer war ein Booster für das Selbstvertrauen der F91-Spieler. Sie legten mit tollen Aktionen und Chancen durch Agovic und Freire nach. Das neu formierte Düdelinger Mittelfeldduo zeigte gegen die Iren eine sehr starke Leistung. In der 70. Minute war Hadji glücklos, als sein Schuss von Lyness über die Latte gelenkt wurde. Auch in der 88. Minute blieb ihm der Torjubel verwehrt, nachdem er seinem Gegenspieler das Leder abgejagt hatte.

Bis zum Schluss hatte der F91 die Partie eigentlich im Griff. Mit ihrer ersten Chance erzielten die Gäste in der Nachspielzeit den Anschlusstreffer. Decker hatte den Ball nicht aus dem Strafraum herausbekommen und Doyle stand goldrichtig. Ein Tor, das einem schönen Fußballabend einen kleinen Dämpfer verlieh.

Statistik F91: Desprez – Delorge, Decker, Sidibé – Ouassiero (74. Schaus), van Lingen (90.+2 Englaro), Freire, Agovic, Kuete – Roemer (73. Thomas), Hadji

St Patrick’s: Lyness – Curtis, Norman, Brockbank (70. Lewis), Breslin – McCormack (70. Lonergan), Carty (81. Doyle), Forrester, Lennon – Murphy (81. McClelland), Mulraney

Schiedsrichter: Gidhzenov – Maksimov, Mitrev

Gelbe Karten: Sidibé, Freire, Ouassiero – Lennon, Carty, Norman

Torfolge: 1:0 van Lingen (24.), 2:0 Roemer (61.), 2:1 Doyle (90.+4)

Beste Spieler: van Lingen, Freire, Agovic – Lynness

Zuschauer: 1.469 zahlende