Schobermesse / Mit Krone über die „Fouer“: Am Donnerstag fand der Königinnen-Tag statt

Wenn auf der Schobermesse hoher Besuch ansteht, dann wird nicht etwa das großherzogliche Ehepaar erwartet. Am traditionellen „Kinniginnendag“ ziehen stattdessen Blumen-, Wein- und viele andere Königinnen und Prinzessinnen über den Glacis.

Von „Kaiserwetter“ ist die Rede, wenn die Sonne von einem strahlend blauen und wolkenlosen Himmel scheint. Das war am Donnerstag über dem Glacis in Luxemburg-Stadt der Fall – passenderweise. Denn: Gleich mehrere Prinzessinnen, Prinzen und Königinnen zogen am späten Nachmittag dort über die Schobermesse.

Rosenkönigin Nathalie aus Luxemburg Foto: Editpress/Julien Garroy

Zum traditionellen „Kinniginnendag“ hatten sich unter anderem Rosenkönigin Nathalie aus Luxemburg, Edelsteinkönigin Cecile aus dem deutschen Idar-Oberstein oder auch Glühweinkönigin Louisa aus Trier angemeldet. Wer es den Frauen nun gleichtun und – wenn auch ohne Krönchen – ebenfalls eine Runde über die „Fouer“ drehen will, hat noch bis zum 11. September dazu Zeit.

