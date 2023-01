Wenn der Radweg PC8 einmal fertig ist, dann können Radfahrer und Fußgänger ohne Sicherheitsbedenken und ohne Unterbrechung von Esch nach Petingen fahren. Jetzt wurde in diesem Zusammenhang ein weiteres Teilstück zwischen Differdingen und Niederkorn eingeweiht.

Am gestrigen Montag (30.1.) wurde in Anwesenheit von Mobilitätsminister François Bausch („déi gréng“) sowie einem Großteil des Differdinger Gemeinderates ein weiteres Teilstück des nationalen Radwegs PC8 eingeweiht. Das neue Teilstück des PC8 („Piste cyclable de la Terre Rouge“) startet in Differdingen beim Park Chiers und führt auf rund 1,9 Kilometern an der Internationalen Schule über die Kreuzung der Avenue de la Liberté mit der rue Emile Mark bis hoch zum neuen Polizeigebäude. Hier wurde eine neue, 29 Meter lange „Passerelle“ errichtet, damit die Radfahrer ohne Risiko die Gleise überqueren können. Von diesem Punkt führt der Radweg dann entlang der Eisenbahnstrecke bis nach Niederkorn. Die alte Brücke musste abgerissen werden, da sie nicht mehr den Anforderungen der CFL entsprach.

Das neue Teilstück von Differdingen nach Niederkorn hat rund 4,2 Millionen Euro gekostet. Davon wurden 1,7 Millionen alleine für die Fahrradbrücke ausgegeben. Investitionen, die sich lohnen und die Lebensqualität der Einwohner verbessern, so der Mobilitätsminister: „Durch den Bau eines zusammenhängenden Radweges im Süden wird die ganze Region attraktiver. Zusätzlich wird die Lebensqualität aller Bewohner verbessert“.

Die 29 Meter lange Radbrücke kostete allein 1,7 Millionen Euro Foto: Editpress/Tania Feller

Der PC8 bietet bereits eine direkte Radwegverbindung zwischen der Stadt Esch und dem Stadtteil Belval, um sich dann bis nach Differdingen fortzusetzen, wo er im Ortszentrum von Niederkorn endet. In den kommenden Jahren soll der Radweg ausgebaut werden und weiter bis nach Petingen führen. Dort soll der Radweg an den bereits gebauten Abschnitt des PC35 angeschlossen werden.