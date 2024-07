Luxemburg / Mit 211 und 229 Stundenkilometer auf der Autobahn unterwegs – Polizei zieht Führerscheine ein

Die Polizei stellt in der Nacht zum Samstag zwei Temposünder auf Luxemburgs Straßen. Doch nicht nur zu schnell war einer der Fahrer unterwegs, auch Alkohol spielte eine Rolle.

Nicht nur einen, gleich zwei Fahrer waren in der Nacht zum Samstag mit fast 100 Stundenkilometer zu schnell auf Luxemburgs Straßen unterwegs. Das geht aus dem Polizeibericht am Samstag hervor. Den ersten Fahrer stoppten die Beamten am Freitagabend gegen 21.15 Uhr auf der A1 in Höhe Senningerberg Richtung Trier. Anstelle der erlaubten 130 km/h fuhr ein Fahrer hier mit 211 km/h über die Autobahn.

In Höhe des „Cargozenter“ wird auf der A1 eine Baustelle vorangekündigt, die sich in Höhe der Autobahnausfahrt Münsbach befindet. Der Fahrer fuhr dabei laut Polizei ungebremst in Richtung Baustelle, wobei in diesem Teilabschnitt auf der A1 die Geschwindigkeit auf 90 Stundenkilometer begrenzt ist. Die Beamten konnten vor der Autobahnausfahrt Münsbach auf den Fahrer aufschließen und forderten den Fahrer auf, ihnen zu folgen.

Die Beamten stoppten den Fahrer in Münsbach und kontrollierten anschließend seine Papiere. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei ihm um einen Fahranfänger handelte, der seine Fahrerlaubnis erst am 27. Oktober 2023 erhalten hatte. Sehr lange hatte er seinen Führerschein demnach nicht, denn diesen musste der junge Fahrer vor Ort abgeben, zudem haben die Beamten ein provisorisches Fahrverbot ausgestellt.

Mit 229 km/h über die Autobahn

Der junge Fahrer war jedoch nicht der einzige Temposünder der Nacht. Die Beamten kontrollierten auf der A4 in Höhe Steinbrücken die Geschwindigkeit der Fahrer von Esch in Richtung Luxemburg.

Mit 229 Stundenkilometer steuerte hier ein Fahrer sein Fahrzeug über die Autobahn, anstatt der erlaubten 130 Stundenkilometer. Die Beamten konnten vor der Ausfahrt Leudelingen auf den Fahrer aufschließen und forderten ihn auf, ihnen zu folgen. In Leudelingen spielte sich die gleiche Prozedur ab, wie schon bei dem jungen Fahrer in Münsbach: Anhalten und Papiere kontrollieren.

Zu dem Geschwindigkeitsverstoß kam noch ein positiver Alkoholtest hinzu. Auch hier haben die Beamten den Führerschein des Fahrers eingezogen und ein provisorisches Fahrverbot ausgesprochen.