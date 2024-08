Sicherheit / Ministerium stellt neues Verkehrsschild vor: 1,5 Meter Abstand beim Überholen von Radfahrern

Das Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten hat in einer Pressemitteilung vom Montagnachmittag ein neues Verkehrsschild vorgestellt. Es soll Auto- und Lkw-Fahrer daran erinnern, Fahrradfahrer mit einem Abstand von mindestens 1,5 Metern zu überholen. Das ist im Großherzogtum laut Straßenverkehrsordnung seit 2018 so vorgeschrieben. Das Schild sei entwickelt worden, um „die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen“, erklärt das Ministerium. „Das Schild wird demnächst außerhalb von Ortschaften entlang von Abschnitten staatlicher Straßen aufgestellt, die von einem Streckenabschnitt des nationalen Radwegenetzes befahren werden“, heißt es weiter in dem Schreiben.

Die Einführung entspreche unter anderem einer Forderung von ProVelo, einem Verband, der sich für die Sicherheit von Radfahrern einsetzt. Mobilitätsministerin Yuriko Backes (DP) erklärt: „Diese Initiative ist ein weiterer wichtiger Schritt hin zu einem sichereren Miteinander von Autofahrern und Radfahrern auf unseren Straßen. Das neue Schild soll nicht nur das Bewusstsein der Autofahrer für die wichtigsten Regeln der Straßenverkehrsordnung schärfen, sondern auch den Schutz von Radfahrern erhöhen, deren Gefährdung auf gemeinsam genutzten Fahrbahnen besonders hoch ist.“