Nach Kritik des „Méco“ / Ministerium: Nicht weniger, sondern mehr „arbres remarquables“ sollen geschützt werden

Die Zahl der schützenswerten Bäume soll drastisch gekürzt werden – eine Entscheidung, die das „Mouvement écologique“ jüngst kritisiert hat. Das Umweltministerium wehrt sich jetzt dagegen: Die Liste solle nicht reduziert, sondern erweitert werden.

„Nicht weniger, sondern mehr“ – das Umweltministerium stellt klar, dass die Liste der „arbres remarquables“ erweitert und nicht reduziert werden soll. Angestrebt werde eine Erhöhung dieser Anzahl auf 250 Exemplare, so das Ministerium am Donnerstagabend in einer Pressemitteilung.

Das „Mouvement écologique“ hatte gemeldet, dass 400 Bäume ihren Status als „arbre remarquable“, demnach als schützenswerte Exemplare, verlieren sollen. Die Umweltorganisation hatte in einer Pressemitteilung am Montag kritisiert, dass sich im Vorschlag für die neue Liste nur noch 100 der ursprünglichen 535 befinden – und deswegen weniger Finanzmittel für die Pflege dieser Bäume vorgesehen seien.

Laut Ministerium handelt es sich hierbei „um eine fälschliche Umkehrung der Tatsachen“. Bei der angegebenen Liste mit 535 Bäumen handele es sich nicht um die Liste der „arbres remarquables“. Auf der tatsächlichen Liste hätten sich knapp 100 Bäume befunden – die aber mittlerweile auf 64 reduziert wurden. Gründe hierfür seien „das natürliche Absterben von Bäumen, Beschädigungen durch Wetterereignisse, aber auch aus Sicherheitsgründen autorisierten Fällungen“.

Angesichts des Klimawandels und der Biodiversitätskrise seien der Schutz und die Förderung von Bäumen für das Ministerium „ein wichtiges Anliegen“. Gerade deswegen „sollen die momentan ungeschützten ‚arbres remarquables’ schnellstmöglich unter Schutz gestellt werden“, steht in der Pressemitteilung. Deswegen würden aktuell weitere Bäume auf Vorschlag ausgewählter Förster in die Liste aufgenommen werden. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass „die angestrebte Erhöhung auf 250 geschützte Bäume überhaupt erreicht wird“.