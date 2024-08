Enscheringen / „Millewoch 2024“: Tradition, Genuss und Musik in der ältesten Wassermühle Luxemburgs

Die „Rackésmillen“, die älteste Wassermühle des Landes, öffnet ihre Türen für die Öffentlichkeit: Vom 19. bis zum 25. August findet die diesjährige „Millewoch“ in Enscheringen statt. Bei kostenlosen Führungen können Besucher die Mühle und das Müllerhandwerk entdecken – täglich zwischen 14.00 und 16.30 Uhr. Ebenfalls täglich ist ein Backatelier für Familien vorgesehen, das sich auch an Kinder richtet. Für die Jüngsten gibt es außerdem die Möglichkeit, auf einem „fliegenden Teppich“ zu spielen, das von einem Ardenner Zugpferd gezogen wird.

Ein besonderes Highlight ist der „SummerOwend“ am Samstag, dem 24. August. Ab 19.00 Uhr wird eine große, dekorierte Tafel im Außenbereich der Mühle aufgestellt, an der regionale Gerichte und Holzofenpizza serviert werden – passend zu den dort zubereiteten Cocktails. Die luxemburgische Sängerin Ninon wird an dem Tag auftreten.