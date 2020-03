En 2019, le „Baron rouge“ a fêté ses 50 ans ainsi que les 25 ans de son premier sacre de champion du monde de F1. Notre correspondent Hugues Dumont avait la rare chance de faire part d’un spectacle exceptionnel dédié aux Rois de la vitesses (Speed Kings) et aux records exceptionnels avec toutes les voitures de „Schumi“.

Texte et photos: Hugue Dumont

Le secret avait été bien gardé, conformément à la demande expresse de son attachée de presse Sabine Kehm. D’autant plus que son entourage proche donne très peu de nouvelles sur l’état de santé du champion. Tout ce que l’on sait, c’est que depuis son accident sur les pistes de ski de Méribel en décembre 2013, le septuple champion du monde n’est jamais réapparu en public. Pour le reste, on ignore quel est réellement son état de santé depuis qu’il est sorti du coma, on ne sait pas comment il vit.

Vibrant hommage à Michael Schumacher: Ross Brawn, Jean Todt, Luca di Montezemolo et le Duc de Richmond entourent son épouse Corinna

Donc on imagine, on interprète, on essaie de deviner. Seuls ses proches comme Jean Todt, Ross Brawn et autres fidèles amis de longues dates lui rendent occasionnellement visite en Suisse et s’efforcent de délivrer de simples messages d’espoir. Du coup certains se mettent à conclure que si les nouvelles étaient bonnes, sa famille s’empresserait de les partager rapidement avec tous ses fans du monde entier.

La seule certitude est qu’en 2019, le „Baron rouge“ a fêté ses 50 ans ainsi que les 25 ans de son premier sacre de champion du monde de F1. Contrairement à la plupart des grands champions, Michael Schumacher n’était jamais venu à Goodwood. Certes son frère Ralf était déjà venu piloter sa Williams sur la piste bosselée et avait déjà dû certainement lui parler de ce fantastique événement planétaire que constitue le Festival of Speed. Il ne faisait aucun doute que, connaissant la curiosité naturelle de „Schumi“ pour les sports mécaniques, celui-ci aurait planifié d’y débarquer un jour, une fois sa retraite sportive entamée. Seulement l’histoire en aura décidé autrement …

Aston Martin a célébré son 70e anniversaire de compétition à Goodwood Aston Martin a célébré son 70e anniversaire de compétition à Goodwood

Et comme justement le thème choisi par le Duc de Richmond pour cette 27e édition était consacré aux Rois de la vitesses (Speed Kings) et aux records exceptionnels, il était devenu évident qu’il fallait associer l’Allemand d’une manière ou d’une autre à l’événement. Toutes les écuries qui ont permis à Schumacher de bâtir son palmarès inégalé (*) avaient toutes répondu à l’invitation en envoyant les précieux bolides pour cette commémoration hors du commun. D’abord toutes les écuries F1, depuis Jordan, Benetton, Ferrari et Mercedes avaient tenu à lui rendre hommage en relançant sur la piste les nombreuses monoplaces ayant contribué à la légende du pilote allemand, sans oublier les autres disciplines dans lesquelles le natif de Kerpen s’était aussi illustré comme cette Formule Ford van Diemen RF88 au volant de laquelle „Schumi“ avait terminé 6e du championnat allemand en 1988 ou encore une Mercedes 190E dans laquelle il courut quatre courses en DTM en 1991, sans oublier la Mercedes C11 Groupe C aux commandes de laquelle, après avoir disputé les 24 heures du Mans, il finit par s’imposer à Mexico associé à Jochen Mass.

Toutes les voitures de „Schumi“ étaient présentes, alignées sur la piste devant le château comme si elles attendaient que ce dernier vienne à nouveau les démarrer. Ensuite, le magie semble opérer! Comme un signe du ciel, alors qu’il avait régné un temps ensoleillé et caniculaire tous les jours précédents, un déluge de pluie s’est soudainement abattu sur la piste tel un signe du destin. C’est à ce moment précis, cachée sous un parapluie, que Corinna, l’épouse de Schumacher, rejoint l’impressionnant cortège de bolides, accompagnée de Jean Todt (l’ancien „Team Principal“ de l’écurie Ferrari et actuel président de la FIA), de Luca di Montezemolo (l’ex-président de Ferrari), de son ingénieur Ross Brawn et de ses plus grands rivaux de l’époque, Damon Hill et Mika Hakkinen, sans oublier le Duc de Richmond, propriétaire des lieux.

Esteban Ocon profite de Goodwood pour se familiariser avec une Mercedes F1

Après avoir regardé avec sérénité sur un écran géant une séquence documentaire retraçant la vie de celui qui détient toujours le record absolu du nombres de victoires en F1 (91 au total dont 72 sur Ferrari), Ross Brawn, son fidèle ingénieur et stratège, prit la parole pour rendre hommage au grand champion. „Toute personne de ce niveau doit avoir un talent naturel. Vous pouvez travailler autant que vous le pouvez, si vous ne possédez pas ce talent naturel, vous n’y arriverez pas. Quand vous mariez ce don du ciel avec son approche, sa motivation, son engagement et sa rage de vaincre, vous obtenez l’élément catalyseur qui a transcendé toutes les équipes que Michael a rejointes au cours de sa carrière. Il a dépassé le niveau des meilleurs pilotes professionnels pour établir de nouveaux standards de perfection et d’excellence!“

En fait peu de gens le savent, mais „Schumi“ était fils de maçon, comme l’argentin Fangio. Son père n’avait aucune fortune personnelle pour financer la carrière automobile de son fils. „Schumi“ n’eut aucune autre option que de gagner sans cesse pour gravir les différents échelons, au risque de devoir revenir à son premier métier de mécanicien. Alors souhaitons à Michael qu’il ait eu au moins le plaisir de visionner entretemps, depuis son domicile suisse, ce grand moment d’émotion qui lui était dédié avant de savourer aussi la première victoire de son fils Mick en GP2.

Cet intense hommage avait presque éclipsé les autres nombreux moments forts de ce „Festival of Speed“. On en oublierait presque de mentionner, toujours au chapitre des émotions, qu’un autre champion du monde emblématique (1969, 71 et 73) fêtait lui ses 80 ans en présence de son meilleur ennemi, Emerson Fittipaldi. Et comme dans les plus beaux romans d’amour, Jackie Stewart immobilisa sa Matra MS80 de 1969 à Molecombe, pour offrir une rose à sa femme Helen, qui souffre de la maladie d’Alzheimer. Ses autres enfants Paul et Mark suivaient la procession respectivement au volant d’une Tyrrell Cosworth 003 de 1971 et 006 de 1973, toutes championnes du monde aux mains du gentleman écossais.

A signaler aussi pour les nostalgiques qu’Aston Martin célébrait ses 70 ans. En effet, c’était en avril 1949 que W. Bingley s’élançait à bord d’une Aston Martin pour la première course du constructeur anglais, et ce précisément sur le circuit de Goodwood. Pour célébrer l’événement comme il se doit, une élégante statue de 31 mètres de haut, ornée d’une DBR1 de 1959, se dressait devant la Goodwood House, comme la tradition l’oblige. Au pied de celle-ci était regroupée une trentaine de modèles de la marque, toutes générations et disciplines confondues.

Enfin pourquoi ne pas faire quelques achats avant de revenir du West Sussex et pourquoi ne pas simplement s’offrir une F1? C’est parfaitement possible lors de la vente aux enchères organisée par Bonhams à Goodwood. C’est d’ailleurs ce qu’a fait l’acquéreur de la Williams-Renault FW14B championne du monde 1992 de Nigel Mansell. Mais il a quand même dû débourser près de 3 millions d’euros pour repartir avec son nouveau jouet! Au cour de ce week-end vécu par 180.000 passionnés, même les stars anciennes et actuelles se sont régalées. Gageons que Daniel Ricciardo, Lando Norris, Alexander Albon, Carlos Sainz, Valtteri Bottas et Esteban Ocon ont tous profité de leur passage en F1 à Goodwood, loin du stress habituel des week-ends de compétition.