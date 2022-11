In Deutschland ist für das kommende Wochenende ein erster Schneefall für diesen Winter gemeldet – aber gilt das auch für Luxemburg? Der Meteorologe Philippe Ernzer vom privaten Luxemburger Wetterdienst Météo Boulaide sieht für das Großherzogtum zumindest eine geringe Aussicht auf Schnee. Das schreibt er in einer Prognose auf der Website des Wetterdienstes.

„Eine Luftmassengrenze sorgt von Freitag bis inklusive Sonntag für die Wahrscheinlichkeit vom ersten Schnee in Deutschland, und damit sind nicht die Alpen gemeint“, so Ernzer. „Auch Luxemburg könnte von einer geringen Chance profitieren.“ Bis inklusive Samstag werde es zunächst relativ sicher noch nicht schneien. Doch durch die Kaltfront, die vom Westen her heranziehe, könnte es am Sonntagmorgen zwischen 7 und 12 Uhr in höheren Lagen entweder zu den ersten Schneeflocken oder auch zu Schneeregen kommen. „Während einer kurzen Zeit sollen die Temperaturen auf 1,5 Kilometern Höhe auf bis zu minus 3 Grad fallen“, ergänzt er.