Meteolux warnt vor Sturm und Hagel am Ostersonntag

Der staatliche Wetterdienst Meteloux hat die „alerte jaune“ für den Ostersonntag ausgerufen: Zwischen 16 und 19 Uhr kann es in ganz Luxemburg wegen einer Gewitterlinie zu einem Sturm mit Windgeschwindigkeiten zwischen 70 und 80 Kilometer pro Stunde und Hagel von einer Größe mit einem Zentimeter kommen.

„Am späten Nachmittag sind mäßige Gewitter, mit starken Böen, von kurzer Dauer möglich“, schreibt Meteolux in seinem Bulletin vom Samstag um 14 Uhr. Am späten Abend werde sich das Wetter „vorübergehend“ beruhigen, bevor es in der Nacht auf Montag wieder zu Niederschlägen komme.