Meteolux warnt vor stürmischem Gewitter mit Schauern und Hagel in ganz Luxemburg

Meteolux ruft die „alerte jaune“ aus und warnt für Donnerstag vor einer Gewitterlinie, die zwischen 11 und 18 Uhr über ganz Luxemburg zieht. Es besteht die Möglichkeit, dass Hagelkörner mit einer Dicke von einem Zentimeter und Niederschlagssummen von 15 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit fallen, steht im Wetterbericht von 7 Uhr am Donnerstagmorgen. Und es wird stürmisch: Böen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 60 und 70 Kilometern pro Stunde sind möglich, lokal sogar mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde, meldet der staatliche Wetterdienst. Am Abend nehme das Gewitterpotenzial dann wieder ab. Der Grund für die aktuelle Wetterlage sei ein „ausgeprägtes Tiefdruckgebiet über dem Vereinigten Königreich“, schreibt Meteolux.