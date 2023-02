In Luxemburg heißt es (spätestens) am Donnerstagmorgen: Entweder beim Rausgehen warm einpacken oder gleich Zuhause im Warmen bleiben. Zumindest, wenn man sich nach der Vorhersage des staatlichen Wetterdiensts Meteolux richtet. Der prognostiziert per Pressemitteilung für Donnerstag zwischen 2 Uhr morgens und 11 Uhr vormittags Temperaturen von -6 bis -8 Grad. „Örtlich können die Temperaturen leicht kälter ausfallen“, so Meteolux auf seiner Website. Zudem könne es am späten Mittwochabend örtlich glatte Straßen geben – verursacht durch Reif.