Wetter / Meteolux warnt vor Gewittern mit Windböen bis zu 70 km/h

Eine warme, sehr feuchte und instabile Luftmasse, die von einem schwachen Tief über Frankreich ausgeht, bestimmt am Freitag das Wetter in Luxemburg. Das schreibt Meteolux in einer Mitteilung am Freitagmorgen.

Der Wetterdienst meldet von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr ein Gewitterrisiko für das ganze Land. Es bestehe die Möglichkeit von Gewittern mit Windböen von bis zu 70 km/h und Regenmengen zwischen 10 und 20 Liter pro Quadratmeter, vor allem ab dem späten Nachmittag. In der Nacht könne es nebelig sein.