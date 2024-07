Luxemburg / Warnstufe gelb: Meteolux warnt vor Hitze – Schon vormittags kann es heftig gewittern

Es bleibt hochsommerlich im Großherzogtum – der staatliche Wetterdienst Meteolux hat für Mittwoch zwischen 13 und 19 Uhr eine gelbe Wetterwarnung wegen Hitze herausgegeben. Im ganzen Land würden demnach Höchsttemperaturen zwischen 29 und 31 Grad erwartet.

Um 9 Uhr hat Meteolux am Mittwoch eine weitere Warnung veröffentlicht: Zwischen 10 und 14 Uhr kann es über dem Großherzogtum gewittern. Dabei können bis zu ein Zentimeter große Hagelkörner vom Himmel fallen. Zudem können bis zu 89 km/h schnelle Windböen auftreten. Und es kann örtlich stark regnen: Bis zu 35 Liter pro Quadratmeter in „kurzer Zeit“.

Abends soll es dann spürbar abkühlen, mit Spitzenwerten von 24 Grad im Norden und 25 Grad im Süden.

Laut dem staatlichen Wetterdienst soll es am Donnerstag dann erst einmal vorbei sein mit der Hitze. Am Donnerstag könnte es den ganzen Tag regnen, mit maximal 26 Grad am Nachmittag. Bis kommenden Montag werden höchstens 25 Grad in Luxemburg erreicht.