Es wird warm am Wochenende: Temperaturen von bis zu 33 Grad werden von Meteolux gemeldet. Von 13 bis 21 Uhr gilt am Samstag deswegen für den Süden Luxemburgs „Alerte orange“, für Sonntag gilt dieselbe Warnung von 13 bis 20 Uhr, dann für das ganze Land.

Der staatliche Wetterdienst Meteoloux hat jeweils für Samstag und Sonntag eine „Alerte jaune“ ausgerufen. Am Samstag gilt diese von 13 bis 21 Uhr für den Süden des Landes, am Sonntag gilt Warnstufe gelb von 13 bis 20 Uhr für ganz Luxemburg. Für Samstag werden im Süden Luxemburgs zwischen 30 und 32 Grad erwartet – an der Mosel sogar bis zu 33 Grad. Die hohen Temperaturen wird es auch am Sonntag geben – dann gilt die gelbe Warnstufe für das ganze Land.

Weiter meldet Meteolux vor starken Gewittern am Sonntag: Zwischen 13 und 20 Uhr können bis zu 20 Liter pro Quadratmeter regnen. Hinzu können starke Windstöße bis zu 80 Kilometer in der Stunde kommen.