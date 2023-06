Auch dieses Wochenende ruft der staatliche Wetterdienst Meteolux eine „alerte jaune“ aus. Über das Wochenende bestehe in ganz Luxemburg das Risiko auf einen erhöhten Ozongehalt in der Luft. Die Warnung gelte sowohl für Samstag als auch für Sonntag jeweils von 12 Uhr bis Mitternacht. Meteolux sagt ein sommerlich warmes Wochenende vorher: Am Samstag sind Höchsttemperaturen von bis zu 30 Grad Celsius und am Sonntag sogar von bis zu 31 Grad Celsius zu erwarten. Am Sonntagnachmittag könnten allerdings bis in den Abend hinein vereinzelte Regenschauern auftreten.