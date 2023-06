Bereits für Freitag und auch für das Wochenende besteht ein Risiko eines erhöhten Ozongehalts in der Luft in ganz Luxemburg. Das meldet Meteolux am Freitag und bezieht sich dabei auf das Bulletin der Luftqualität des Umweltamtes. Am Freitag sind demnach Höchsttemperaturen von 29 Grad zu erwarten und Ozonwerte zwischen 135 und 155. Dabei sei nicht auszuschließen, dass der Schwellenwert von 160 Mikrogramm pro Kubikmeter überschritten wird.

Das Wetter werde auch am Wochenende sommerlich warm bleiben: Die Temperaturen sollen auf bis zu 30 Grad Celsius steigen. Auch hier bleibe das Risiko bestehen, dass der Vorwarnschwellenwert für Ozon lokal über 160 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten wird. Durch den Wind, der vor allem morgens und abends stärker sein soll, könne die Verteilung der Schadstoffe begünstigt und der Anstieg der Ozonkonzentration dadurch begrenzt werden. Weiter heißt es vom Umweltamt, dass die Wetterlage zu Beginn der nächsten Woche ähnlich aussehe. Die Ozonkonzentration soll also weiterhin hoch bleiben.