Wetter / Meteolux meldet mögliche Gewitter, Hagel und Regen ab Samstagabend

Meteolux meldet für den Samstag einen mehr oder weniger stark bewölkten Himmel. Im Laufe des Nachmittags seien Quellwolken möglich, das Niederschlagsrisiko sei jedoch eher gering. Am Abend steige ein Gewitterkomplex von Frankreich her auf. Diese Gewitter könnten sehr heftig sein. Die Nacht werde regnerisch und es bestehe weiterhin die Gefahr von mäßigen Gewittern.

Der Wetterdienst rechnet ab 20.00 Uhr am Samstag und bis Sonntag 13.00 Uhr mit möglichen Sturmböen zwischen 70 und 90 km/h, Hagel und Regensummen von bis zu 25 l/m2 in kurzer Zeit, vor allem am Abend. Eine orange Warnung für den späten Abend bleibe möglich und müsse noch bewertet werden.

Am Sonntagmorgen bleibe es stark bewölkt und regnerisch, und es bestehe weiterhin das Risiko für lokale Gewitter. Ab der zweiten Tageshälfte werde es trockener, aber ein Potenzial für einzelne Schauer bleibe bestehen.