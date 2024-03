Bei dem Angriff auf einen Konzertsaal im Moskauer Vorort Krasnogorsk sind nach Angaben russischer Behörden mindestens 133 Menschen getötet worden. Viele Trauernde legten am Sonntag am Ort des Geschehens, der Crocus City Hall am nordwestlichen Stadtrand, Blumen oder Spielzeug nieder. Auch im Großherzogtum zeigten Menschen ihre Anteilnahme – am Samstag legten Menschen vor der russischen Botschaft in Luxemburg-Stadt ebenfalls Blumen und Kuscheltiere nieder.

Der Sonntag war in Russland zum nationalen Trauertag ausgerufen worden. Auf den größten Leuchtreklametafeln der russischen Hauptstadt war eine brennende Kerze vor dunklem Hintergrund zu sehen. Außerdem standen dort das Datum des Anschlags, der 22. März, und der Schriftzug „Wir trauern“. Beobachter sprachen von einer gedrückten Stimmung in der Millionenstadt, der Terror sei überall Thema. Große Museen, Theater und Kinos waren geschlossen, Großveranstaltungen abgesagt. Szenen der Trauer gab es auch in Russlands nördlicher Metropole St. Petersburg und in anderen Städten.

Nach Behördenangaben waren vier schwer bewaffnete Männer am Freitagabend in das Veranstaltungszentrum gestürmt und hatten auf Besucher geschossen. Die Zahl der gefundenen Toten belief sich bis Sonntag auf 133. Zu ihnen zählte auch die vermisste Assistentin der russischen Rockgruppe Piknik, die eigentlich am Freitag hätte auftreten sollen. Die Band berichtete am Sonntag vom Tod ihrer Mitarbeiterin und widmete ihr einen Post in sozialen Netzwerken. Die Behörden schlossen nicht aus, dass in dem teilweise ausgebrannten Gebäude weitere Tote gefunden werden. Die Gesundheitsbehörde des Moskauer Umlands sprach am Sonntag von 154 Verletzten. Knapp 110 von ihnen würden noch im Krankenhaus behandelt.