Luxemburg / Mehrere Einbrüche in Wohnungen und Autos: Täter entwenden Laptop, Schuhe und Schmuck

Unbekannte Täter sind am Montag in mehrere Wohnungen und Fahrzeuge eingebrochen, schreibt die Polizei in ihrem Bulletin am Dienstagmorgen.

So haben sich Täter am Montagabend in der Rue de Sterpenich in Kleinbettingen Zugang zum Inneren eines Familienhauses verschafft und sämtliche Zimmer durchwühlt. Laut Polizei wurden Schmuck und Bargeld gestohlen. Die Polizei meldet zudem weitere Einbrüche in ein Mehrfamilienhaus auf der Route d’Echternach in Grevenmacher. Die Täter drangen in mehrere Wohnungen ein und entwendeten unter anderem einen Laptop, Schuhe und Schmuck.

Am Montag kam es jedoch nicht nur zu Einbrüchen in Wohnungen: Die Polizei berichtet von mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen in der Hauptstadt. In der Rue Pierre Aspelt haben Täter die Scheibe eines Fahrzeugs eingeschlagen und eine Tasche samt Inhalt entwendet. „Am gleichen Abend wurde ein versuchter Diebstahl aus einem Fahrzeug in der Rue de la Semois in Luxemburg-Hollerich gemeldet, bei dem der Täter beim Versuch, in das Fahrzeuginnere zu gelangen, von einem Passanten gestört wurde und flüchtete“, schreibt die Behörde. Ermittlungen seien in beiden Fällen eingeleitet worden.